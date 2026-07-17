Автомобилем рязанки тайком завладел сожитель-мошенник. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автомобилем жительницы Рязанской области мошенническим способом завладел бывший любовник. За это Скопинский районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, сообщает региональная прокуратура.

Женщина приобрела «Мазду» весной 2021 года в кредит. Своему сожителю, которому доверяла, она передала ключи и правоустанавливающие документы.

Несколько месяцев спустя, после ссоры, мужчина тайком уехал на автомобиле в другой город. Затем он изготовил фиктивный договор купли-продажи и зарегистрировал право собственности на транспортное средство.