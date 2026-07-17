Названы школы Рязанской области, где проводят капитальный ремонт

Капитально ремонтируют 10 школ. Фото: https://vk.ru/pv.malkov

В Рязанской области проводится капремонт в десяти общеобразовательных учреждениях. Работы развернулись одновременно в Рязани (школа № 19/25), Спасской гимназии, Морозово-Борковской, Чулковской, Мурминской, Захаровской (№ 1), Сараевской, Кораблинской (№ 1) и Михайловской (№ 2) школах, а также в СОШ № 3 города Сасово.

На всех объектах подрядчики уже ведут строительные работы. Специалисты обновляют инженерные сети, ремонтируют учебные классы, коридоры и вспомогательные помещения, приводят в порядок фасады зданий. Параллельно с этим для школ планируют закупить современное оборудование и новую мебель.

После завершения основных ремонтных мероприятий подрядчики должны будут благоустроить и прилегающие территории.