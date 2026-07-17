Стоимость рязанских АЗС колеблется от 4,5 до 25 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области владельцы частных АЗС начали выставлять их на продажу. Объявления на разных площадках стали появляться со второй половины июня, когда в регионе возникли перебои с топливом, а многие независимые заправки долгое время простаивали.

На Avito и специализированных электронных сервисах опубликовано сразу несколько предложений. Цены варьируются от 4,55 млн рублей за АЗС на 259-м км трассы М-6 «Каспий» в Скопинском округе до 25 млн рублей за действующую станцию на М-5 «Урал» недалеко от Путятино.

В Александро-Невском районе (с. Калинино) за 25 млн продают заправку с тремя постами и резервуарами на 175 кубометров, но без лицензии. Штат – 5 человек с зарплатой 30 тыс. рублей.

Еще один объект на М-6 под Скопином (д. Рановка) оценен в 11 млн, он работает 20 лет и имеет лицензию. Заправку обслуживают 2 сотрудника, их зарплата – 50 тыс. рублей.

Часть заправок действуют, другие простаивают из-за долгов собственников.

В других регионах, по данным «Известий», отмечается схожая ситуация. Как пояснили эксперты, частные АЗС закупают топливо по остаточному принципу и по высоким ценам, что не позволяет конкурировать с сетями крупных нефтяных компаний. В регионах топлива для несетевых заправок не хватает, а закупая его по более высоким ценам, предприятия становятся неконкурентоспособными.

Ухудшение финансового состояния и долги вынуждают собственников продавать бизнес, не планируя продолжать работу в отрасли.