Ретро-фестиваль с барахолкой и «Столовой №1» пройдет в Рязани 18 июля Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани 18 июля на территории Зеленого театра в ЦПКиО пройдет большой ретро-фестиваль «Сделано/Рожден в СССР», сообщает администрация города. Организаторы подготовили следующую программу:

- конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу» с флешмобом - регистрация начнется в 15:00, само мероприятие - в 16:30, награждение победителей - в 18:00;

- дворовые игры: классики, резиночки, городки, шахматы, шашки и домино.

Рязанцев приглашают на фестиваль с ретро-автомобилями и буфетом.

Работать будет библиотечный квартал с историческими квестами, ретро-викторинами и мастер-классом по поделкам из газет. Также на фестивале можно увидеть выставку ретро-автомобилей и поучаствовать в аукционе мотоциклов «Иж Планета-5» и «Урал».

Кроме того, на барахолке будут продавать винтажные пластинки, посуду, игрушки и другие реликвии. Для желающих перекусить откроют советский буфет «Столовая №1» по ГОСТу. Атмосферу эпохи создадут фотозоны и музыкальное сопровождение.

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