GSM-армия мошенников в арендных квартирах: задержан подросток, создававший узлы связи для украинских кол-центров в Рязани

Несовершеннолетний обустроил три подпольных узла связи в арендованных квартирах. Фото: УМВД по Рязанской области.

В Рязани ликвидированы подпольные каналы связи, которые использовались зарубежными преступными группами для телефонного мошенничества. Совместную операцию провели сотрудники УМВД и УФСБ России по Рязанской области.

Задержан 16-летний подросток, арендовавший три квартиры для размещения оборудования.

По данным ведомств, несовершеннолетний установил в съемном жилье терминалы пропуска трафика. Оперативники изъяли 13 GSM-шлюзов, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны и крупную партию сим-карт. Предварительно установлено, что юного рязанца вовлек в криминальную схему украинский вербовщик через Интернет.

Несмотря на строгие меры конспирации, применяемые кураторами и исполнителем, размещение подпольного оборудования была оперативно вскрыто. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика организованной группой. Подростку, достигшему возраста уголовной ответственности, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.