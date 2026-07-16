Новый мост через Оку под Рязанью готов более чем на четверть

Власти региона обсудили ход строительства нового моста через Оку. На данный момент готовность объекта они оценивают в более 25%. Работы ведутся в соответствии с графиком.
На площадке задействовано свыше 370 специалистов, которые трудятся в две смены на обоих берегах реки.
У села Дядьково стартовали подготовительные мероприятия для монтажа опор в русле. Параллельно специалисты работают над пролетным строением и монолитными конструкциями, которые определяют прочность и долговечность будущего моста.