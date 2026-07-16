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НовостиОбщество16 июля 2026 12:56

Новый мост через Оку под Рязанью готов более чем на четверть

Строительство ведут в две смены 370 человек
Источник:kp.ru
Продолжаются работы на пролетном строении и по устройству монолитных конструкций. Фото: Правительство Рязанской области.

Продолжаются работы на пролетном строении и по устройству монолитных конструкций. Фото: Правительство Рязанской области.

Власти региона обсудили ход строительства нового моста через Оку. На данный момент готовность объекта они оценивают в более 25%. Работы ведутся в соответствии с графиком.

На площадке задействовано свыше 370 специалистов, которые трудятся в две смены на обоих берегах реки.

Начались подготовительные работы по возведению опор моста в русле Оки. Фото: Правительство Рязанской области.

Начались подготовительные работы по возведению опор моста в русле Оки. Фото: Правительство Рязанской области.

У села Дядьково стартовали подготовительные мероприятия для монтажа опор в русле. Параллельно специалисты работают над пролетным строением и монолитными конструкциями, которые определяют прочность и долговечность будущего моста.

Готовность моста превысила 25%. Фото: Правительство Рязанской области.

Готовность моста превысила 25%. Фото: Правительство Рязанской области.