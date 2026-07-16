Рязанец подделал документы, выдал себя за логиста и похитил 20 тонн сахара в Ульяновской области

Аферист перенаправил фуру, но попал в руки уголовного розыска.

Задержан 36-летний житель Рязанской области, подозреваемый в организации многоходовой схемы мошенничества, в результате которой похищено 20 тонн сахара.

По данным следствия, в апреле индивидуальный предприниматель из Саратова нашел в интернете объявление о продаже сахара со склада в Ульяновской области. Коммерсант перечислил 1,2 млн рублей за 20 тонн продукции и разместил заявку на грузоперевозку. Этим воспользовался аферист, который выдал себя за логиста, связался с водителем и подменил в документах пункт назначения. В результате фура отправилась не в Саратов, а в Саранск, где товар был сбыт за 500 тысяч рублей. Вырученные деньги пошли на погашение личных долгов рязанца.

Похищенный сахар изъят и возвращен законному владельцу. Ущерб полностью возмещен. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.