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НовостиПроисшествия16 июля 2026 12:27

Компанию по поставке метиза в Рязани оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку

Коммерческая организация платила специалисту по закупкам за продление договоров
Источник:kp.ru
Рязанская фирма по поставке металлических изделий платила за продление договоров и попала под штраф в размере 500 тысяч рублей.

Рязанская фирма по поставке металлических изделий платила за продление договоров и попала под штраф в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани коммерческую фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение, сообщает прокуратура Рязанской области.

По данным надзорного ведомства, с сентября 2019 года по февраль 2022 года руководитель компании, занимающейся поставкой метизной (металлических изделий) продукции, передавал деньги специалисту по закупкам промышленного предприятия за продление договорных отношений.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани возбудила в отношении юрлица дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). По результатам его рассмотрения компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей.