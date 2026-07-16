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НовостиОбщество16 июля 2026 11:15

Бастрыкин потребовал доклад по нападению собак на ребенка в рязанской деревне

Председатель СК России взял на контроль проверку фактов ненадлежащего отлова безнадзорных животных после нападения собак на ребенка в деревне Полково
Источник:kp.ru
Глава СК поручил разобраться с отловом собак в Рязанской области после жалоб жителей.

Глава СК поручил разобраться с отловом собак в Рязанской области после жалоб жителей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Олегу Васильеву доложить о результатах проверки по факту ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных в деревне Полково.

Основанием для вмешательства стали публикации в СМИ о длительном бедствии местных жителей из-за агрессивной стаи.

По информации очевидцев, собаки обитают вблизи жилых домов и социальных объектов. Недавно животные набросились на малолетнего ребенка, и только своевременное вмешательство матери предотвратило трагедию – удалось избежать укусов.