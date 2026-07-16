В Рязанской области бездомная лайка откусила фалангу пальца семилетнему мальчику

Ребенок госпитализирован после нападения бездомной собаки в поселке Сараи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Сараи бездомная лайка напала на семилетнего мальчика. Животное откусило ребенку фалангу среднего пальца на правой руке. Трагедия произошла вечером 8 июля на улице Ленина, сообщает издательство «Пресса».

Как рассказала бабушка, собака внезапно накинулся на внука, когда тот вышел из автомобиля навстречу маме. Малыша немедленно доставили в центральную районную больницу, где ему оказали неотложную помощь. Врачи обработали рану и наложили повязку. Сейчас состояние мальчика стабильное, угрозы для жизни нет.

Сотрудники государственной ветеринарной службы района оперативно разыскали агрессивного хищника. В настоящее время лайка находится под круглосуточным наблюдением специалистов. По словам руководителя ветстанции Алексея Новикова, внешних признаков бешенства и других опасных инфекций у собаки не обнаружено.