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НовостиОбщество16 июля 2026 10:12

На торги выставлены подъездные ж/д пути в рязанском поселке Шпалозавод в Борках

Более 1,3 км железнодорожных путей продают с молотка за 23,1 млн рублей
Источник:kp.ru
Объект выставлен на торги в рамках реализации непрофильных активов.

Объект выставлен на торги в рамках реализации непрофильных активов.

Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОАО «РЖД» выставило на торги подъездные железнодорожные пути в поселке Шпалозавода (район Борки). Об этом сообщает отдел PR и коммуникаций ООО «РТС-тендер».

Объект 1987 года постройки протяженностью более 1,3 км расположен по адресу: г. Рязань, пос. Шпалозавода, соор. 22в. Начальная цена лота составляет около 23,1 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 июля до 7 сентября 2026 года. Торги на электронной площадке РТС-тендер запланированы на 16 сентября 2026 года. Продавцом выступает Московская железная дорога.