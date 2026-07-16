На торги выставлены подъездные ж/д пути в рязанском поселке Шпалозавод в Борках

Объект выставлен на торги в рамках реализации непрофильных активов. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОАО «РЖД» выставило на торги подъездные железнодорожные пути в поселке Шпалозавода (район Борки). Об этом сообщает отдел PR и коммуникаций ООО «РТС-тендер».

Объект 1987 года постройки протяженностью более 1,3 км расположен по адресу: г. Рязань, пос. Шпалозавода, соор. 22в. Начальная цена лота составляет около 23,1 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 июля до 7 сентября 2026 года. Торги на электронной площадке РТС-тендер запланированы на 16 сентября 2026 года. Продавцом выступает Московская железная дорога.