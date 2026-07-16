Более половины всех операций в рязанской ОКБ им Семашко связано с катарактой

Некоторыми итогами работы за полгода поделились в медучреждении. Фото: Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко.

За первые 6 месяцев 2026 года специалисты 2-го офтальмологического отделения ОКБ им. Н.А. Семашко помогли 5788 пациентам, среди которых 267 детей. Еще 1272 человека получили медицинскую помощь в дневном стационаре, где нередко лечение проводятся за один день.

Всего в медучреждении проведено за полгода 6508 операций, а 312 пациентам оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Самым распространенным заболеванием остается катаракта - на нее приходится более половины всех случаев лечения (55,3%).