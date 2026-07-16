«Благодарим за понимание и терпение»: Более 20 улиц в центре Рязани остались без электричества

Более 20 улиц в центре Рязани 16 июля остались без электричества.

Утром 16 июля в центре Рязани более двадцати улиц остались без электричества. О технологическом нарушении сообщили РГРЭС.

По состоянию на 10:30 электричества нет на следующих улицах Рязани:

- 2-я Линия;

- 4-я Линия;

- 6-я Линия;

- Введенская;

- Высоковольтная;

- Горького;

- Дзержинского;

- Лево-Лыбедская;

- Ленина;

- Ленинского Комсомола;

- Маяковского;

- Николодворянская;

- Полонского;

- Радищева;

- Садовая;

- Свободы;

- Семена Середы;

- Стройкова;

- Татарская;

- Типанова;

- Фрунзе;

- Шевченко.

Ремонтная бригада энергетиков в настоящее время локализует поврежденный участок сети для восстановления электроснабжения.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении РГРЭС.