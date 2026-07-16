«Благодарим за понимание и терпение»: Более 20 улиц в центре Рязани остались без электричества

Утром 16 июля в центре Рязани более двадцати улиц остались без электричества. О технологическом нарушении сообщили РГРЭС.
По состоянию на 10:30 электричества нет на следующих улицах Рязани:
- 2-я Линия;
- 4-я Линия;
- 6-я Линия;
- Введенская;
- Высоковольтная;
- Горького;
- Дзержинского;
- Лево-Лыбедская;
- Ленина;
- Ленинского Комсомола;
- Маяковского;
- Николодворянская;
- Полонского;
- Радищева;
- Садовая;
- Свободы;
- Семена Середы;
- Стройкова;
- Татарская;
- Типанова;
- Фрунзе;
- Шевченко.
Ремонтная бригада энергетиков в настоящее время локализует поврежденный участок сети для восстановления электроснабжения.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении РГРЭС.