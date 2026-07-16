Почти 96 млн руб. потратят на камеры фиксаций нарушений ПДД в Рязанской области

Камеры фиксации нарушений установят в Рязани и четырех округах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области арендуют 14 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Максимальная (начальная) цена контракта составляет 95 997 500 рублей. Заказчиком выступает Дирекция дорог Рязанской области.

Согласно документации, камеры должны появиться в Рязани, а также в Рязанском, Пителинском и Скопинском округах. Среди мест установки - проспект Шабулина в Рязани, Михайловское шоссе, северный обход Рязани, трассы Рязань - Пронск - Скопин, Шацк – Касимов.

Комплексы трех типов будут фиксировать нарушения на перекрестках, пешеходных переходах и линейных участках. Оборудование должно распознавать госномера с вероятностью не менее 90%, измерять скорость с погрешностью не более 1 км/ч и работать круглосуточно. Срок контракта - с момента заключения до 9 сентября 2027 года, монтаж и пусконаладку подрядчик должен завершить до 14 сентября 2026 года.

В настоящее время подрядчика приостановлено по жалобе ООО «Маранкуль» из Красноярска. Претензию рассматривает УФАС по Рязанской области.