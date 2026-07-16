Изъятый в пользу государства у экс-депутата Госдумы рязанский банк «Вятич» оценили в полмиллиарда рублей

Финансовое учреждение изъяли у экс-депутата Гайсина по решению суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рыночная стоимость 100-процентной доли в уставном капитале банка «Вятич» (г. Рязань, ул. Введенская, д. 110), перешедшего в собственность государства по решению суда, определена в 513,2 млн рублей.

Активы бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина перешли в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ведомство доказало, что экс-парламентарий в нарушение антикоррупционных запретов в период работы в Госдуме (1995–1999 годы) занимался бизнесом, скупал акции предприятий и создавал юрлица для сокрытия своей собственности.

Банк «Вятич» зарегистрирован в 1994 году. По итогам первого квартала 2026 года он занимает 186-е место по размеру активов. Среди его клиентов – как физические лица, так и крупные промышленные предприятия.

В настоящее время Росимущество распродает бывшие активы экс-депутата.