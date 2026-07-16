Администрация Сасовского округа закупит бензин АИ-92 на 3 млн рублей

На бензин АИ-92 в Сасове потратят 3 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Сасовского округа планирует заключить контракт на поставку бензина АИ-92 на сумму до 3 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Сасовского муниципального округа».

Согласно документации, топливо должны поставлять на автозаправочные станции в черте города Сасово. Оплата будет идти по фактическому объему заправленного топлива по цене, действующей на момент отпуска, но не выше предложенной поставщиком. Контракт действует до 21 сентября 2026 года.

Качество бензина АИ-92 должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза и ГОСТу. Поставщик обязан обеспечить отпуск топлива представителям заказчика и подтверждать каждую заправку чеком терминала.

Финансирование идет из бюджета Сасовского муниципального округа.