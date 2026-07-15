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НовостиОбщество15 июля 2026 14:55

Строительство детской поликлиники в Дашково-Песочне вышло на этап фундамента

На Васильевском проезде в Рязани продолжается строительство филиала Городской детской поликлиники №7
Источник:kp.ru
Строители ведут устройство фундамента будущей детской поликлиники.

Строители ведут устройство фундамента будущей детской поликлиники.

В Рязани продолжается строительство филиала детской поликлиники в микрорайоне Дашково-Песочня. Социально значимый объект возводится на Васильевском проезде (у дома №4), напротив школы №75.

Возведение здания для филиала Городской детской поликлиники №7 стартовало в апреле текущего года. На сегодняшний день строительная площадка полностью подготовлена и огорожена. Рабочие завершили основной этап земляных работ – вырыт котлован, установлены защитные ограждения. В данный момент бригада ведет устройство фундамента будущего медицинского учреждения.

Завершается основной этап земляных работ.

Завершается основной этап земляных работ.

Согласно проекту, здание поликлиники будет состоять из трех секций и шести этажей, включая один подземный и один технический. Завершение работ запланировано на 29 сентября 2028 года.

Новый филиал детской поликлиники №7 должен открыться в сентябре 2028 года.

Новый филиал детской поликлиники №7 должен открыться в сентябре 2028 года.