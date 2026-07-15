Прокуратура заинтересовалась ремонтом и строительством водозаборов под Рязанью

Более 170 млн рублей выделили на воду в Рязанском округе.

В Рязанском округе в 2026 году реализуют три проекта по модернизации систем водоснабжения, сообщает прокуратура Рязанской области. По данным надзорного ведомства, в Полянах и поселке Мурмино подрядчик строит водозаборные узлы, а в деревне Подиково завершает капремонт сетей. На все работы выделено более 170 млн рублей.

Прокуратура держит исполнение проектов по модернизации водоснабжения на контроле. В 2027 году в округе планируют продолжить улучшать качество водоснабжения в других населенных пунктах.