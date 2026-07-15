На путепроводе Московского шоссе в Рязани укрепляют подпорные стенки

В настоящее время выполняют устройство подпорных стенок. Фото: Правительство Рязанской области.

В Рязани продолжается масштабный капремонт путепровода на Московском шоссе. Работы ведутся комплексно: специалисты расширяют проезжую часть под эстакадой на стыке с Первомайским проспектом, а также на перекрестках с Вокзальной улицей и Михайловским шоссе.

Подрядчик уже приступил к устройству подпорных стенок и переустройству инженерных коммуникаций. Параллельно строители расширяют проезды, чтобы увеличить пропускную способность участка. В рамках проекта полностью заменят основание и верхний слой асфальта, отремонтируют тротуары и лестничные сходы. Кроме того, здесь появится велодорожка, а также будет модернизировано освещение и светофоры.

Ведется расширение проезжей части. Фото: Правительство Рязанской области.

Завершить все работы на объекте планируют в декабре текущего года.