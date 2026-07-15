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НовостиОбщество15 июля 2026 9:19

Пять миллионов рублей выиграла жительница Рязани в онлайн-лотерею

Деньги женщина еще не получила, поэтому больших планов пока не строит
Источник:kp.ru
Пять миллионов рублей выиграла жительница Рязани в онлайн-лотерею

Пять миллионов рублей выиграла жительница Рязани в онлайн-лотерею

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пять миллионов рублей выиграла жительница Рязани в онлайн-лотерею, сообщают организаторы розыгрыша. По их словам, женщина купила три билета, один из которых принес ей миллионы.

Деньги рязанка еще не получила, поэтому больших планов пока не строит. Но женщина признается, что хотела бы купить небольшую квартиру и автомобиль.

Это уже второй крупный выигрыш рязанки в этой лотерее, ранее она стала обладательницей 500 тысяч рублей. Теми деньгами она существенно погасила ипотеку.