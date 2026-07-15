Оторванные автомобильные номера обнаружили рязанцы у Ласковского озера

Номерные знаки нашли в луже у озера. Фото: сообщество ПУВР.

В социальных сетях очевидцы сообщили о массовом обнаружении автомобильных номеров в районе озера Ласковское. «Номерные знаки из лужи у озера Ласковское. Лежат рядом», – говорится в посте. Горожане достали три рязанских номера, часть из которых оказалась погнута из-за контакта с ямами на дороге.

Аналогичная ситуация отмечалась и у соседнего Сегденского озера. Здесь находки частей автомобилей отдыхающие связывают с активными работами по благоустройству берега: тяжелая строительная техника разбила грунтовое покрытие. Водители, пытаясь выбраться из глубоких колей, теряют номерные знаки.

Потерянный автомобильный номер по дороге на озеро Сегденское.

Автолюбителям следует быть внимательными на дорогах к озерам.