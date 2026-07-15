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НовостиОбщество15 июля 2026 9:13

Оторванные автомобильные номера обнаружили рязанцы у Ласковского озера

На дороге к Ласковским озерам под Рязанью водители массово теряют номера
Источник:kp.ru
Номерные знаки нашли в луже у озера. Фото: сообщество ПУВР.

Номерные знаки нашли в луже у озера. Фото: сообщество ПУВР.

В социальных сетях очевидцы сообщили о массовом обнаружении автомобильных номеров в районе озера Ласковское. «Номерные знаки из лужи у озера Ласковское. Лежат рядом», – говорится в посте. Горожане достали три рязанских номера, часть из которых оказалась погнута из-за контакта с ямами на дороге.

Аналогичная ситуация отмечалась и у соседнего Сегденского озера. Здесь находки частей автомобилей отдыхающие связывают с активными работами по благоустройству берега: тяжелая строительная техника разбила грунтовое покрытие. Водители, пытаясь выбраться из глубоких колей, теряют номерные знаки.

Потерянный автомобильный номер по дороге на озеро Сегденское.

Потерянный автомобильный номер по дороге на озеро Сегденское.

Автолюбителям следует быть внимательными на дорогах к озерам.