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НовостиПроисшествия15 июля 2026 8:41

На Куйбышевском шоссе в Рязани «Тойота» столкнулась с электровелосипедом

Пострадавшему 20-летнему горожанину оказала помощь бригада «скорой»
Источник:kp.ru
На Куйбышевском шоссе в Рязани «Тойота» столкнулась с электровелосипедом. Фото: УМВД по Рязанской области.

На Куйбышевском шоссе в Рязани «Тойота» столкнулась с электровелосипедом. Фото: УМВД по Рязанской области.

14 июля на Куйбышевском шоссе в Рязани, у дома 10/2, автомобиль Toyota столкнулся с электровелосипедом. Управлявшему последним 20-летнему горожанину потребовалась медицинская помощь — ее оказала подоспевшая на место ДТП бригада «скорой».

Как уточняет областная Госавтоинспекция, инцидент произошел примерно в 7:55. «Тойотой» управлял 40-летний рязанец.

Всего за сутки зарегистрировано два ДТП, в результате которых травмы пролучили два человека. В остальных 28 случаях дело ограничилось материальным ущербом автовладельцам.