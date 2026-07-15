Автомойки вместо зеленой зоны? В Рязани начинаются общественные обсуждения по трем участкам

Жителей Рязани приглашают обсудить строительство автомоек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Объявлено о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на использования земельных участков в районе Сысоево под автомойки.

Обсуждения касаются трех участков, расположенных в зоне озеленения специального назначения. Самый крупный из них имеет площадь 5168 кв. м (кадастровый номер 62:29:0140005:384), два других – 109 кв. м и 722 кв. м. Для всех запрашивается один вид разрешенного использования – автомобильные мойки.

Организатором обсуждений назначена комиссия по землепользованию и застройке. С проектом решения и материалами к нему можно будет ознакомиться с 17 июля по 3 августа. Итоги обсуждений представят в профильный комитет гордумы до 19 августа.