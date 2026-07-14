Иск к собственнику рушащегося «дома с башенкой» в Рязани подаст инспекция ОКН. Фотографии Марии Ракчеевой, t.me/mrakRZN

Дом №40 на улице Щедрина в Рязани, который выделяется своей башенкой со шпилем на углу здания и деревянной резьбой, активно разрушается. Журналистка Мария Ракчеева в начале июля обратила внимание, что осыпалась часть стены объекта культурного наследия (ОКН) и частично обвалилась крыша.

“Еще три года назад сообщалось, что ОКН реконструируют до конца 2027 года, но ремонтом здесь и не пахнет. Скорее, он совсем развалится к этому сроку”, - отмечено в публикации.

14 июля комментарий по этому поводу опубликовала госинспекция по охране ОКН. Ведомство отметило, что именно собственник или пользователь обязан сохранять и содержать объект, признанный памятником.

“Факт повреждений зафиксирован, специалисты дали оценку состоянию здания. Сейчас готовим документы для суда, чтобы обязать ответственных правообладателей к проведению работ по сохранению”, - сообщили чиновники.