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НовостиОбщество14 июля 2026 12:05

«Приносят цветы, чтобы потом засушить…» Сотни рязанцев поклонились мощам Матроны в кремле

Сотни рязанцев поклонились мощам Матроны в кремле
Источник:kp.ru
Матрона Московская в Рязани: к святыне идут сотни человек. Фото: Рязанская епархия.

Матрона Московская в Рязани: к святыне идут сотни человек. Фото: Рязанская епархия.

Сотни рязанцев уже поклонились мощей святой блаженной Матроны Московской в Христорождественском кафедральном соборе кремля, сообщает Рязанская епархия. Святыню доставили 10 июля из Тульской области - с родины святой.

«Верующие подходят к ковчегу, преклоняют колени и с сокровенными просьбами обращаются к Матронушке. В эти дни в молитвах особенно часто звучат прошения о России, о даровании победы и об укреплении веры», - уверяют в епархии.

Существует благочестивая традиция: к мощам Матроны приносят живые цветы - белые розы, хризантемы, которые она любила при жизни. В ответ верующие получают цветы, освященные на ее мощах. Такой цветок хранят как святыню - засушивают и помещают в красном углу рядом с иконами.