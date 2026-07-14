Сформированы мобильные огневые группы для защиты неба Рязани

Защита от беспилотников названа властями одной из важнейших задач для безопасности региона. Фото: https://vk.com/pv.malkov

В Рязанской области для защиты региона от атак беспилотников сформированы мобильные огневые группы. Подразделения укомплектованы, бойцы прошли обучение и приступили к выполнению задач. Они работают в связке с системой ПВО и оперативно выдвигаются на перехват вражеских дронов.

Вступить в резерв можно по контракту без отрыва от основной работы – сохраняются рабочее место и средняя заработная плата, предусмотрены денежные выплаты.

Ряды резервистов уже пополнили представители разных сфер. Среди них – министр физической культуры и спорта области Владимир Антманис, а также ветеран СВО Сергей Боярский, который ранее отказался от выдвижения в депутаты Госдумы и стал советником губернатора.