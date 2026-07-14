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НовостиПроисшествия14 июля 2026 10:13

«Врезаются в столбы, машины и прохожих…» О подростках на мототранспорте в Рязани высказался врач

Врач Юлия Одеркова: подростки в Рязани на мопедах врезаются в столбы и прохожих
Источник:kp.ru
Врачи скорой: родители покупают детям мототранспорт и не думают о безопасности.

Врачи скорой: родители покупают детям мототранспорт и не думают о безопасности.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом в Рязанской области кратно выросло число подростков с травмами после ДТП на мотоциклах, мопедах и электросамокатах. По словам анестезиолога-реаниматолога Рязанской областной станции скорой помощи Юлии Одерковой, дети на мощном врезаются в столбы, прохожих и автомобили, падают от встречи с «лежачими полицейскими».

«Подростки стараются ездить на самой высокой скорости. При возникновении препятствия они просто не в силах справиться с тяжелой машиной», - пояснила врач.

Кроме того, дети часто используют телефон на ходу, слушают музыку в наушниках. Это делает контроль за обстановкой невозможным, ребенок не может вовремя среагировать на угрозу.