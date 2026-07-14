«Ока» с двумя пассажирами-подростками вылетела с дороги в Рязанской области. Фото: УМВД по Рязанской области.

В Рязанской области в ночь на 13 июля двое подростков пострадали в результате ДТП. Автомобиль «Ока», в котором они ехали в качестве пассажиров, вылетел в кювет с автодороги между селом Кисьва и деревней Денисово Пронского округа и опрокинулся.

Инцидент произошел примерно в 2:10. За рулем ВАЗ-11113 находился 26-летний житель города Новомичуринска. Медицинская помощь понадобилась его пассажирам в возрасте 14 и 16 лет, сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили восемь человек.