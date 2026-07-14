«Нет денег, рассмотрим в 2027-м…» Чиновники заверили, что дорогу к детской спортплощадке не отремонтируют в этом году

В администрации Спасского округа объяснили отказ от ремонта дороги нехваткой средств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дорогу на улице Старокуйбышевской в селе Кирицы, где находится детская спортивная площадка, не отремонтируют в 2026 году. В этом местных жителей заверила администрация Спасского округа. Чиновники пояснили, что в муниципальном дорожном фонде не хватает денег. Вопрос рассмотрят только в 2027 году.

«К сожалению, ремонт дороги выполнить в этом году не сможем из-за ограниченного объема средств муниципального дорожного фонда. Такую возможность рассмотрим в 2027 году», - сообщили власти в ответ на обращение жителей.

Сельчане просили губернатора Рязанской области Павла Малкова помочь с ремонтом дороги. По их словам, много лет назад там проходила трасса М-5 - дорогу вымостили булыжником и покрыли асфальтом. Но покрытие разрушилось, появились глубокие выбоины.

«Дети ездят на занятия на велосипедах и самокатах и падают на этих выбоинах», - пишут жители.

В конце улицы находится спортплощадка, где занимаются почти все дети Кирицкого округа. Местный спортклуб проводит мероприятия областного масштаба. В прошлом году туда съезжались медицинские работники на Спартакиаду ко Дню медика во главе с министром здравоохранения Александром Пшенниковым.

«Всю прелесть и радость мероприятия портит разбитая дорога», - жалуются сельчане. В 2021 году глава поселения Наталья Терехина изготовила проектно-сметную документацию и передала ее в районную администрацию.

«До сих пор наш проект где-то пылится на полках, а дорога с каждым годом все хуже», - сетуют люди.

Под обращением к губернатору Павлу Малкову подписались 37 человек.