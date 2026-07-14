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НовостиОбщество14 июля 2026 7:54

Сомнительными саженцами винограда, груши и яблони торговали под Рязанью

Виновных привлекли к ответственности
Источник:kp.ru
Саженцы винограда без госрегистрации продавали в Рыбновском районе.

Саженцы винограда без госрегистрации продавали в Рыбновском районе.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рыбновском районе продавали саженцы плодовых культур, сорта которых не внесены в Государственный реестр, сообщает рязанское управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, в ходе проверки специалисты обнаружили в продаже яблони «Грушовка», «Китайка золотая», «Штрейфлинг», «Марат Батурин», груши «Колоновидная», «Дюшес летний», «Скороспелка Мичурина», а также виноград «Аттика» и «Кишмиш зеленый».

Эти сорта не числятся в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, что является нарушением законодательства в области семеноводства. Юрлицо, которое торговало саженцами, привлекли к административной ответственности.