Сомнительными саженцами винограда, груши и яблони торговали под Рязанью

Саженцы винограда без госрегистрации продавали в Рыбновском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рыбновском районе продавали саженцы плодовых культур, сорта которых не внесены в Государственный реестр, сообщает рязанское управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, в ходе проверки специалисты обнаружили в продаже яблони «Грушовка», «Китайка золотая», «Штрейфлинг», «Марат Батурин», груши «Колоновидная», «Дюшес летний», «Скороспелка Мичурина», а также виноград «Аттика» и «Кишмиш зеленый».

Эти сорта не числятся в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, что является нарушением законодательства в области семеноводства. Юрлицо, которое торговало саженцами, привлекли к административной ответственности.