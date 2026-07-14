У бывшего фермера в Рязанской области отобрали через суд 69 га земли

Суд признал недействительной аренду 69 гектаров в Ермишинском районе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал недействительными договоры аренды земельных участков на 69,4 гектаров и вернул их муниципалитету, сообщает прокуратура Рязанской области.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году администрация Ермишинского района заключила договоры с главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Однако в 2020 году предприниматель закрыл КФХ и продолжил работать как частное лицо, не уведомив об этом местные власти.

Таким образом, арендатор фактически распоряжался земельным массивом, площадь которого многократно превышает установленный для физических лиц лимит. Прокуратура Ермишинского района обратилась в суд с иском о признании договоров недействительными. Суд удовлетворил требования. Исполнение решения контролирует надзорное ведомство.