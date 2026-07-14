В Рязани обсуждается создание мемориала пропавшим без вести бойцам СВО

Проект мемориала получил предварительное название «Земля памяти». Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области планируют создать мемориал в честь военнослужащих, пропавших без вести в зоне специальной военной операции. Инициативу обсудили на встрече первого зампредседателя регионального правительства Дениса Бокова и актива Комитета семей воинов Отечества, сообщает издательство «Пресса».

Проект получил название «Земля памяти». В его основе – установка капсул с землей из ЛНР и ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей. Члены Комитета предложили разместить мемориал на Богородском кладбище или площади Маргелова.

Зампред оценил инициативу: «Идея интересная, может пройти на федеральный грант». Детали реализации проекта будут обсуждаться дополнительно.