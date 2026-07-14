В список камер на дорогах Рязанской области добавились новые.

Госавтоинспекция опубликовала обновленный список дорожных камер в Рязанской области. Данные на конец июня размещены на официальном сайте ведомства.

В актуальной версии по сравнению с предыдущей добавилось четыре адреса:

- проезд Шабулина в Рязани (в районе дома 61 по улице Октябрьской) - на скорость;

- между 12 км и 13 км трассы Рязань - Спасск-Рязанский (село Дубровичи) - на скорость;

- на улице Афиногенова в Скопине - на скорость и ремни безопасности;

- на подъезде к поселку Солотча (280 метрах от перекрестка с трассой Спас-Клепики - Рязань) - на скорость.

Один адрес при этом исключен: 310-й км трассы М-5 «Урал» в Путятинском округе.