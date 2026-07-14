Стало известно, кто вошел в новый состав Общественной палаты Рязанской области

Совещательная структура призвана обеспечить связь между властью и обществом. Фото: Правительство Рязанской области.

Сформирован новый состав Общественной палаты Рязанской области на период до 2029 года. Согласно региональному закону в ее состав входят 36 членов – представители общероссийских, межрегиональных объединений, некоммерческих и местных общественных организаций.

Председателем нового состава палаты избрана директор библиотеки им. Горького, председатель РРОО «Союз женщин России» Наталья Гришина. Заместителем – директор ЦБС Рязани Лариса Крохалева.

Утвержден новый состав, куда вошли представители общественности, включая участника СВО Евгения Бажанова, Героя РФ Святослава Голубятникова, доктора филологических наук Ольгу Воронову, а также деятелей образования, здравоохранения, культуры и бизнеса.

В составе Общественной палаты 10 комиссий, которые сформированы по направлениям: экономика, образование, здравоохранение, межнациональные отношения, молодежная политика и др.