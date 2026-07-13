Мебельную компанию в Рязани с долгом 863 тыс. рублей признали банкротом

Почти 864 тыс. рублей долга обанкротили рязанское ООО «Успех». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Успех» (компания по производству мебели) и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщает пресс-служба суда. По данным суда, задолженность компании перед микрофинансовой организацией составила 863,7 тыс. рублей.

Долг тянется с 2012 года, когда «Успех» взял заем в 1 млн рублей у Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства под 10% годовых. Компания не вернула деньги, и кредитор обратился в суд. Суд включил требования фонда в третью очередь реестра кредиторов.

Суд установил, что компания фактически прекратила деятельность. За последние 12 месяцев по ее счетам не было операций, почта возвращалась с отметкой «истек срок хранения». Несколько раз налоговые органы инициировали исключение «Успеха» из ЕГРЮЛ как недействующего, но процедуры прекращали из-за заявлений лиц, чьи интересы это затрагивало. Исполнительные производства по взысканию долгов неоднократно закрывали из-за отсутствия имущества и невозможности найти должника.

Конкурсным управляющим суд утвердил Надежду Оленеву. Взыскать с должника в пользу фонда суд постановил 100 тыс. рублей расходов по госпошлине.

Решение суда может быть обжаловано.