Рязанское минцифры передано в ведение нового замгубернатора Андрея Журко.

Помимо энергетики и ЖКХ в Рязанской области новый замгубернатора Андрей Журко стал заниматься IT-сферой. Информация о том, что он курирует министерство цифрового развития, информационных технологий и связи, размещена на официальном сайте регионального правительства.

Прежде за цифровое развитие среди зампредов кабмина отвечала Юлия Швакова. В ее ведении остаются экономика, имущественные и земельные отношения, тарифное регулирование, архивное дело.

Андрей Журко вступил в должность 16 июня 2026 года. Как отмечалось ранее, вся его карьера связана цифровизацией и информационными технологиями. Этот опыт ему поручено распространить и на рязанскую «коммуналку».