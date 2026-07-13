Какая погода будет в Рязани 14 июля, рассказали метеорологи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, в Рязанской области ожидаются дожди, местами – умеренные, в отдельных округах днем возможна гроза, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологов. При этом опасные метеорологические явления специалисты не прогнозируют.

Температура воздуха ночью по Рязанской области +10… +15 градусов, днем +22… +27 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью и утром прогнозируется туман.

Погода в Рязани 14 июля, а также в последующие дни

По данным центра «Фобос», днем 14 июля в Рязани ожидается +23… +25 градусов при умеренном ветре. Возможен небольшой дождь.

В последующие дни ожидаются небольшие дожди и ясная погода:

- 15 июля — малооблачная погода. Ночью +15… +17 градусов, днем +23... +25 градусов;

- 16 июля — малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью +15… +17 градусов, днем +22… +24 градуса;

- 17 июля — ясная погода. Ночью +9… +11 градусов, днем +20… +22 градуса.