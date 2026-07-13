«К сожалению, как мы не старались…» Жителям Пронска объяснили, почему благоустройство уходит в Новомичуринск

Жителям Пронска предложили довольствоваться программой поддержки местных инициатив. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Пронска недовольны, что районный центр заброшен, а повышенное внимание уделяют Новомичуринску. Жалоба появилась на странице губернатор Рязанской области Павла Малкова под постом о том, как продолжает преображаться город Сасово.

«Очень печально наблюдать, как районный центр Пронск забросили. Все благоустройство идет в Новомичуринск», - написала местная жительница.

В администрации Пронского округа, что федеральные программы, по которым власти благоустраивают Новомичуринск, действуют только в населенных пунктах, которые имеют статус «опорного».

«К сожалению, как мы не старались, Пронск не получил статус опорного населенного пункта. Федеральные программы, по которым мы сейчас благоустраиваем Новомичуринск, действуют только в населенных пунктах, имеющих этот статус. На сегодняшний день благоустроить Пронск можно только по программе поддержки местных инициатив», - заявили чиновники.