Четверо детей в Рязанской области заразились туберкулезом от больных родителей

За полгода в Рязанской области туберкулезом заболели 4 ребенка – вдвое больше, чем год назад. Фото: Минздрав Рязанской области.

В первом полугодии 2026 года в Рязанской области подвели итоги противотуберкулезной помощи. Всего зарегистрировано 44 случая заболевания против 50 за аналогичный период прошлого года. Показатель на 100 тысяч населения снизился с 4,6 до 4,1.

Однако настораживает детская статистика: туберкулез выявлен у 4 детей до 17 лет (в 2025 году было 2). Все они заразились от больных родителей, находясь в домашнем контакте – это не вспышка в организованных коллективах, а бытовые очаги.

Профилактические осмотры остаются главным сдерживающим фактором. За полгода их прошли 38,7% жителей области – неплохой охват. Но среди тех, кто не обследовался более двух лет, проверено лишь 40,9%.