Почти за 270 млн в Рязанской области обновят покрытие на двух участках М-5. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На двух участках трассы М-5 «Урал» в Рязанской области планируется обновить дорожное покрытие. Работы по устройству слоев износа пройдут на участках протяженностью почти 10 км.

А именно:

- на 178 - 181 км, между поворотом на село Тюшево и дягилевским постом ДПС;

- на 258 - 265 км, между селом Сушки Спасского округа и деревней Фролово Шиловского округа.

ФКУ «Поволжуправтодор» объявило тендер на 268 млн 757 тыс. рублей со сроком выполнения работ с 15 мая 2027 года по 31 августа 2028 года.