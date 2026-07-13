«При дыхании издавал свист…» Из бронхов 10-летнего ребенка достали свисток

10-летний рязанец вдохнул свисток, врачи провели операцию.

В рязанской ОКБ врачи извлекли пластмассовый свисток из бронха 10-летнего мальчика, сообщает минздрав Рязанской области. Ребенок случайно вдохнул игрушку во время игры, предмет попал в правый главный бронх и застрял там. При дыхании у мальчика был слышен свист.

После обследования медики провели бронхоскопию и успешно извлекли инородное тело. Сейчас состояние маленького пациента не вызывает опасений.

В минздраве отметили, что попадание мелких предметов в дыхательные пути и пищевод остается частой причиной экстренных обращений детей. Чаще всего это случается с малышами от года до трех, но школьники тоже нередко попадают в больницу с такими травмами.