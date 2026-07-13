Дети доставлены в рязанскую больницу: 12-летний подросток на мопеде сбил 6-летнего мальчика на велосипеде в селе Федотьево

Ребенок за рулем мопеда сбил ребенка на велосипеде. Авария произошла поздно вечером. Фото: УМВД по Рязанской области.

В Спасском районе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Инцидент случился вечером 10 июля в селе Федотьево. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, около 21:50 12-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», совершил наезд на 6-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. От удара оба ребенка получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в одно из лечебных учреждений города Рязани. Врачи оказывают им необходимую помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.