Алкоголь спровоцировал инсульт у 43-летнего рязанца. Фото: Областная клиническая больница

43-летний мужчина попал в Областную клиническую больницу Рязани с инсультом. Как сообщает администрация медицинского учреждения, врачи применили тромболитическую терапию: растворили тромб с помощью препарата, что позволило оперативно возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга.

Скорую помощь вызвала супруга пациента, которая обнаружила мужа дома без сознания. Как выяснилось, инсульт мог быть спровоцирован алкоголем — мужчина перебрал со спиртным вопреки рекомендациям терапевта.

Через 15 дней после госпитализации рязанца выписали в удовлетворительном состоянии.