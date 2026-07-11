Инвестпроект «Грачиной рощи» в Солотче власти расторгают через прокуратуру и суд.

9 июля Прокуратура Рязанской области подала в арбитражный суд иск о расторжении соглашения с инвестором «Грачиной рощи» в поселке Солотча. Это небольшой участок леса рядом с началом «Тропы Паустовского», где планировалось создание глэмпинга и площадок с разными активностями.

«Местные жители и представители экологических организаций выступили против проекта, опасаясь, что его реализация причинит ущерб «Грачиной роще», где растут вековые сосны», - изложило контекст правительство Рязанской области.

О решении остановить инвестпроект губернатор Павел Малков объявил еще в декабре 2025 года, после выездного совещания. Теперь, по его словам, вопрос решается «совместно с правоохранительными органами» и будет рассмотрен в суде.

Нынешняя официальная позиция такова, что в «Грачиной роще» нужна простая и удобная инфраструктура без капитальных строений, но с лавочками, освещением, парковкой.