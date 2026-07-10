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НовостиПроисшествия10 июля 2026 13:28

На место отдыха под Рязанью налетел сильный ветер, некоторые считают — смерч

Вследствие разгула стихии поломано и повалено множество деревьев, повреждено имущество
Источник:kp.ru
На место отдыха под Рязанью налетел сильный ветер, некоторые считают — смерч. Фото подписчика группы «Топор | Новости Рязани»

На место отдыха под Рязанью налетел сильный ветер, некоторые считают — смерч. Фото подписчика группы «Топор | Новости Рязани»

Под Рязанью, у села Дубровичи, из-за разгула стихии пострадал центр отдыха «Аквамарин». Судя по размещенным в группе «Топор | Новости Рязани» фотографиям, сильный ветер поломал и повалил множество деревьев, повредил имущество.

О пострадавших при этом не сообщалось. На месте работали экстренные службы.

Информация о том, какое именно погодное явление привело к таким последствиям, разнится. Некоторые даже считают, что это был смерч.

Тем временем администрация «Аквамарина» сообщила об отмене запланированного на 11 июня праздника Иван Купала «по техническим причинам».