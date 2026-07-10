Глава рязанского минспорта Владимир Антманис вступил в мобильные огневые группы

МОГ привлекаются для охраны важных объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр спорта Рязанской области Владимир Антманис заявил о своем вступлении в мобильные огневые группы. Подразделение привлекается для охраны и обороны важных объектов - в частности, промышленных предприятий, электростанций. Также оно будет участвовать в ликвидации ЧС, мероприятиях гражданской обороны и поддержании общественного порядка.

Как сообщают «Рязанский ведомости», во время службы в МОГ Антманису придется отлучаться с основного места работы. Резервисты проходят специальные курсы и сборы, осуществляют дежурство в пределах региона в течение 60 суток раз в год.