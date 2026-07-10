Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 июля 2026 10:27

Глава рязанского минспорта Владимир Антманис вступил в мобильные огневые группы

Об этом он заявил СМИ. Подразделение охраняет промпредприятия и другие объекты
Источник:kp.ru
МОГ привлекаются для охраны важных объектов.

МОГ привлекаются для охраны важных объектов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр спорта Рязанской области Владимир Антманис заявил о своем вступлении в мобильные огневые группы. Подразделение привлекается для охраны и обороны важных объектов - в частности, промышленных предприятий, электростанций. Также оно будет участвовать в ликвидации ЧС, мероприятиях гражданской обороны и поддержании общественного порядка.

Как сообщают «Рязанский ведомости», во время службы в МОГ Антманису придется отлучаться с основного места работы. Резервисты проходят специальные курсы и сборы, осуществляют дежурство в пределах региона в течение 60 суток раз в год.