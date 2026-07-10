Семерых иностранцев-преступников и нарушителей выслали из Рязанской области

Осужденных за грабеж и наркотики депортировали из Рязанской области.

Семерых иностранцев депортировали и выдворили из Рязанской области, сообщает УМВД России по региону. Все они нарушили российское законодательство.

Троих мужчин отправили в страны исхода из Центра временного содержания после отбытия наказания в колониях. Из них двое закавказцев сидели за грабеж и наркотики, третий – из Средней Азии - за кражу. Еще двое отбывали срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Всем пятерым запретили въезд в Россию.

Еще двоих полицейские выслали за нарушения миграционного законодательства - гражданина одной из стран Центральной Азии и уроженца государства Северной Африки.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев в московский аэропорт. Билеты они оплатили сами.