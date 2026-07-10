Кошелек спас жизнь: рязанца у подъезда дома пытались убить, но нож не пробил бумажник

Рязанец выжил после четырех ударов ножом благодаря бумажнику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Рязани приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за покушение на убийство соседа, сообщает Железнодорожный районный суд. Мужчина ударил оппонента ножом не менее четырех раз, но один из ударов пришелся в кошелек в нагрудном кармане – это и спасло потерпевшему жизнь.

Как установили следствие и суд, инцидент произошел 5 марта 2026 года. Пьяный рязанец стоял у подъезда и встретил соседа с ребенком. Тот сделал ему замечание за предыдущие выходки. Разозлившись, мужчина достал нож и несколько раз ударил соседа в лицо и грудь.

Потерпевший смог отбиться, забежал в подъезд и вызвал скорую. Следствие и суд посчитали, что преступление пьяный рязанец не довел до конца случайно – лезвие попало в кошелек. Сам обвиняемый на суде признал вину лишь частично.

Суд признал рязанца виновным и назначил ему 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима и еще 1 год ограничения свободы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.