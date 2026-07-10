Контроль утрачен полностью: 10-летнего вора на 30 суток закрыли в Центре временного содержания

Школьник из Рыбновского района украл 57 тыс. рублей и телефон, его изолировали от общества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Четвероклассника из Рыбновского округа поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток, сообщает Рыбновский районный суд. Мальчик украл 57 400 рублей у ООО «Титан» и мобильный телефон у местного жителя. Из-за возраста (9-10 лет) его еще нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Школьник с 27 мая 2026 года состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он воспитывается в неполной многодетной семье, мать полностью утратила контроль над ним. На меры профилактики мальчик не реагирует, характеризуется отрицательно. Комиссия по делам несовершеннолетних признала его находящимся в социально опасном положении.

Суд решил, что ребенок нуждается в помощи психологов и изоляции для предупреждения новых правонарушений. Решение подлежит немедленному исполнению, его можно обжаловать в Рязанском областном суде.