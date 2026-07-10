Экс-чиновник Исаев, погубивший подростка в пьяном ДТП, приговорен к 7 годам.

7 лет колонии-поселения отмерил Рыбновский районный суд экс-чиновнику Юрию Исаеву, который погубил подростка в пьяном ДТП. Приговор также предусматривает лишение прав на 2,5 года (после отбытия срока).

Родным погибшего юноши Исаев должен будет выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба суда.

19 сентября 2025 года на тот момент глава Алешинского сельского поселения Исаев, уже лишенный прав, в пьяном состоянии сел за руль своего «Лэнд Крузера» и на дороге Рыбное-Константиново совершил столкновение с пит-байком. Погиб водитель последнего - 16-летний Кирилл. Согласно квалификации преступления, Исаев вдобавок скрылся с места ДТП. Впоследствии его поместили в СИЗО.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.